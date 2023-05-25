Заїзди в паркінг облаштують з обох сторін пам’ятника Адаму Міцкевичу

Депутати Львівської міської ради погодили детальний план території в районі площі Міцкевича, що передбачає будівництво підземного паркінгу під площею та реорганізацію руху в центрі міста. За відповідну ухвалу 25 травня проголосували 39 депутатів.

Згідно з ДПТ, що охоплює площу 1,66 га, під пам’ятником Адаму Міцкевичу в центрі Львова збудують однорівневий підземний паркінг на 40 місць. Заїзди та виїзди з паркінгу облаштують із обох сторін пам’ятника Міцкевичу. Крім цього, сміттєві контейнери, що зараз розташовані на площі, замінять на підземні.

Саму площу Міцкевича реконструюють та зроблять пішохідною, а також змінять організацію дорожнього руху. Зокрема одну зі смуг руху ліквідують і перенесуть як додаткову перед пам’ятником. Поблизу наявного підземного переходу, який планують зберегти, мають облаштувати й наземний перехід в рівень із проїзною частиною. На тій частині площі, що стане пішохідною, створять відпочинкову зону з лавками та озелененням.

Зазначимо, що за розробкою детального плану в районі площі Міцкевича до Львівської міськради звернулося ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», що будує поруч 25-метровий готель. Тепер компанія має звернутися до мерії щодо зміни цільового призначення ділянки під паркінг та отримати містобудівні умови та обмеження. Будівництву мають передувати комплексні археологічні дослідження.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром».