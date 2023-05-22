Озеро домовилися відновити, а будівництво біля нього ресторану ще обговорюється

Забудовник відновить озеро на вул. Замарстинівській, 172 біля ТРЦ «Спартак» у Львові. Замість промислових ставків з рибою там облаштують відпочинкову зону. Питання відкриття ресторану біля облагородженого озера ще обговорюватимуть. Таких домовленостей досягли у понеділок, 22 травня, під час виїзного засідання депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження Львівської міської ради на місце будівництва, інформує прес-служба ЛМР.

Представник компанії Аvalon, яка є орендарем землі, запевнив про наміри відновити озеро на вулиці Замарстинівській, 172.

«Як компанія, яка є користувачем і орендарем цієї землі, ми не відмовляємось від намірів та обіцянок, які ми мали перед мешканцями житлового комплексу щодо відновлення водойми. Звичайно, вона буде відновлена в дещо іншій конфігурації, але зі збереженням ключових параметрів. Оскільки раніше це були три міні-ставки для розведення риби, то зараз це буде рекреаційна зона із водоймою, доступною для усіх мешканців Львова», – пояснив представник девелоперської компанії «Avalon» Роман Давимука.

Позиція міської ради полягає у вимозі зберегти водойму.

«Коли орендарі цієї земельної ділянки зверталися до міської ради, щоб зробити тут ще й ресторан, міський голова заветував це рішення, бо не було ясності, що буде з озером. Саме тому ми підготували цю зустріч, щоб обговорити всі питання. Є і паспорт відповідних водойм, і це передбачено містобудівним розрахунком детального плану території. Питання полягає в тому, в якій формі, в якій конфігурації це має бути зроблено», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Забудовник планує впродовж місяця отримати містобудівні умови та обмеження і ще цього року провести основну частину технічних робіт з благоустрою території. На наступному засіданні комісії розглянуть напрацювання орендарів ділянки щодо комплексу громадського харчування, який хочуть відкрити поруч із озером.

«Залишилось одне дискусійне питання: забудовник має намір на орендованій земельній ділянці знайти можливість побудувати ресторан. Ми домовились, що ці наміри мають бути додатково представлені і виконавчим органам, і комісії екології. Голова комісії Володимир Лучишин запросив усіх на найближче засідання комісії, де все презентуватимуть. Якщо проект буде вписуватися в загальну концепцію простору, тоді добре, якщо ні – тоді будемо говорити лише про відновлення озера та благоустрій цієї території»,– підсумував Любомир Зубач.

Нагадаємо, ділянку передали товариству «Науково-технічний центр міжгалузевих програм» в оренду на п’ять років для обслуговування будівель за рахунок земель промисловості. Керівником цього ТОВ зазначений Юрій Стефанишин, який є також керівником багатьох ТОВ Авалону. Згодом мешканці прилеглих територій помітили, що озеро засипане будівельним сміттям і закликали зберегти водойму.