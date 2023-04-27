На вул. Гординських, 15а будується елітний шестиповерховий житловий будинок

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував припис Міністерства культури про припинення будь-яких земельних та будівельних робіт на вул. Гординських, 15а. Йдеться про будівництво шестиповерхового будинку з підземним паркінгом поблизу Піскових озер у Львові, який розташований в історичному ареалі, однак його будівництво забудовник не погодив із Мінкультом.

Як вказано у матеріалах справи, земельна ділянка площею 0,1 га, на якій будують ЖК «Озера Йозефа», перебуває в приватній власності львів’янина Павла Дупелича. У 2018 році виконавчий комітет Львівської міської ради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом зі знесенням наявних будівель на вул. Гординських, 15а.

У червні 2021 Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Львівської обласної державної адміністрації з проханням обстежити будівельний майданчик, за результатами якого Мінкульт видав припис із вимогою припинити земляні і будівельні роботи на об’єкті. У приписі Мінкульту йшлося про те, що будівництво ведеться в межах історичного ареалу Львова й зони ЮНЕСКО, тому забудовник мав погодити будівництво з міністерством. Павло Дупелич не погодився із приписом та оскаржив його в суді.

Суд встановив, що межі історичного ареалу Львова та зони регулювання забудови затверджені рішенням виконкому ЛМР від 9 грудня 2005 року. Згідно з цим рішенням, ділянка на вул. Гординських, 15а входить до історичного ареалу Львова та території, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Однак, на думку суду, Мінкульт не перебував на місці будівництва, а, отже, не могло видавати відповідний припис. Водночас суд підтвердив, що роботи на вул. Гординських, 15а мали бути погоджені з міністерством.

9 грудня 2022 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив Павлу Дупеличу в задоволенні позову та залишив чинним припис Мінкульту про зупинення будівельних робіт. Це рішення забудовник оскаржив у апеляції.

Справу розглядав Восьмий апеляційний адміністративний суд. Під час засідання забудовник зауважив, що у Львові не затверджений історико-архітектурний опорний план, а визначені цією документацією межі та режими використання історичного ареалу не були затверджені Міністерством культури, тому дозвіл від міністерства для початку будівництва не був потрібен.

Із цими доводами погодився апеляційний суд й 4 квітня скасував рішення Львівського окружного адмінсуду, визнавши протиправним припис Мінкульту про заборону будівельних робіт. Цю постанову суду можна оскаржити в касації.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Павло Дупелич зареєстрований як підприємець майже 15 років тому й займається орендою будівельного устаткування. Йому належить низка будівельних компаній у Львові, зокрема, ПП «Інвест Буд Кепітал», ТзОВ «Будівельні резерви», ТзОВ «Сіті Інвест Буд Груп» та ТОВ «Меркурій-Центр-Груп».

За даними сайту новобудов ЛУН, ЖК «Озера Йозефа» активно будується. Квартири тут коштують від 105 тис. грн за м2.