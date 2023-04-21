Виконавча служба демонтувала незаконний самобуд на вул. Уманській, 4

На вул. Уманській, 4 у Львові демонтували незаконний самобуд. Про це 21 квітня повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Йдеться про 5-поверховий ЖК «Престиж Умань» на вул. Уманська, 4. На зведення цього ЖК Львівська міськрада не видавала містобудівні умови та обмеження. Крім цього, забудовник не розробив проект та не отримав дозвіл на виконання робіт. Міська ДАБК неодноразово видавала приписи про зупинення будівельних робіт та через їх невиконання звернулася до суду. Саме будівництво ЖК зупинилось у 2021 році на етапі фундаменту.

У травні 2019 року Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав ОК «Престиж Умань» за власний рахунок демонтувати фундамент незаконнного будинку.

«Кооператив "Престиж Умань" зобов’язали власноруч розібрати самочинно збудований об’єкт. Оскільки у певний термін він цього не зробив, у четвер, 20 квітня незаконний самобуд демонтували працівники Шевченківського відділу виконавчої служби та міської інспекції ДАБК», – повідомив Любомир Зубач.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, обслуговуючий кооператив «Престиж Умань» зареєстрований понад 6 років тому у Львові за адресою незаконного будівництва. Засновниками кооперативу є львівʼяни Мирон Кульчицький та Дмитро Вознічка, а також киянин Олександр Буряк. Директором ОК вказаний Роман Костевка. Вони ж є засновниками обслуговуючого кооперативу «Варшава Хоум», що будує незаконну 6-поверхівку на вул. Варшавська, 22 та «Вілла Варшава» (вул. Варшавська, 54).

У січні 2022 Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру пʼятьм учасникам злочинної групи, що продавали квартири в неіснуючому будинку. Їх підозрюють у створенню фіктивного обслуговуючого кооперативу, який не мав дозвільних документів на будівництво. За даними антикорупційного видання «Наші Гроші. Львів», ідеться про ОК «Престиж Умань». За даними будівельного порталу ЛУН, з 2021 року будівництво ЖК «Престиж Умань» та продаж квартир у ньому призупинені.