У Львові оголосили підозру шахраям, які продавали львів’янам неіснуючі квартири. До організованої групи входили п’ять учасників. 5 січня їм повідомили про підозру за фактами шахрайства та підробки документів.

«Підозрювані створили фіктивний обслуговуючий кооператив, який не мав жодних дозвільних документів на будівництво, після чого розмістили у засобах масової інформації повідомлення про початок будівництва та продаж квартир. Таким чином, входячи в довіру, шляхом обману покупців, незаконно заволодівали грошовими коштами останніх у великих та особливо великих розмірах», – повідомили 9 січня у Львівській обласній прокуратурі­.

Наразі за зверненнями встановлено 5 потерпілих, серед них військовослужбовиця ЗСУ, яка отримала поранення на Бахмутському напрямку та проходить лікування. Загальна сума збитків – майже 2,5 млн грн.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції уточнили, що шахрайську схему під виглядом будівництва житла організатор налагодив ще у 2017 році. За його планом створювали будівельні кооперативи, а в інтернеті розміщували оголошення про продаж квартир з візуалізацією майбутніх об’єктів.

«Клієнти укладали договори на придбання нерухомості та передавали кошти організатору, який не вносив їх на банківські рахунки та розпоряджався на власний розсуд. Для створення ілюзії, на ділянці, яка була у власності кооперативу, без жодних дозвільних документів розпочинав роботи з будівництва», – пояснили у поліції.

Також у депаратменті стратегічних розслідувань додали, що за судовим позовом інспекції Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові суд ухвалив рішення про знесення самочинного об’єкта. Організатор як головою кооперативу, задля уникнення накладення арешту на майно та не бажаючи відшкодовувати потерпілим кошти, вдався до продажу землі третій особі. Проте у 2021 році на земельну ділянку наклали арешт.

Влітку 2022 року оперативники та слідчі провели обшуки, під час яких виявили печатки, договори про передачу коштів ошуканих львів’ян, квитанції, платіжні доручення, банківські документи, цифрові носії інформації, «чорнові» записи. Розслідування ведеться за ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

У прокуратурі ZAXID.NET уточнили, що учасники схеми – всі мешканці Львівщини. Двом з них призначили заставу, двох взяли під варту, ще одному, організатору, запобіжний обиратимуть 10 січня.