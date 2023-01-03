46-річного державного реєстратора підозрюють у тому, що він навмисно змінив у держреєстрі власників кількох об’єктів нерухомого майна у центрі Львова. Мова йде про нежитлові приміщення загальною площею 79,4 м2, частина яких належали львівському пенсіонерові, а частина – перебували у комунальній власності міськради. Сукупна ринкова вартість вкраденого становить понад 3,5 млн грн.

«За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді державного реєстратора, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та одного із львівських товариств, за відсутності правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру прав зміни щодо права власності на об’єкти нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення загальною площею 79,4 кв м, що знаходяться у центрі Львова», – йдеться у повідомленні львівської прокуратури, поширеному 3 січня.

46-річному держреєстратору, прізвище якого не розголошують, уже вручена офіційна підозра у вчиненні злочинів за ст. 362 і 365-2 КК України, що передбачають позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У прокуратурі окремо зазначають, що суд уже скасував незаконні рішення реєстратора і нерухомість юридично повернута її законним власникам.