Приміщення на вул. Сянській, 4 незаконно вибуло з комунальної власності

Львівська мерія звернулась у прокуратуру через виявлену крадіжку приміщення на вул. Сянській. Приватні особи оформили право власності на приміщення на основі підроблених документів.

Юристи міської ради з’ясували, що приміщення першого поверху на вул. Сянській, 4 ще у 90-х роках незаконно вибуло з комунальної власності. У 1999 році комунальним приміщенням на основі підроблених документів заволоділа мешканка Ірина Скибак. Після цього приміщення кілька разів перепродали. З 2013 року приміщення площею 44 м2 належить Романові Трушеві.

«Право власності на цей об’єкт було оформлено на підставі підробленого розпорядження Шевченківської районної адміністрації. Відповідно, мерія звернулася із заявою в прокуратуру про вчинення кримінального злочину і готує позовну заяву про скасування державної реєстрації права власності», – пояснили в юридичному департаменті Львівської міської ради.

25 березня 2021 року Львівська міська рада уклала договір міни, згідно з яким Роман Труш мав отримати приміщення площею 219,6 м1 на просп. Свободи взамін на приміщення на вул. Сянській. Втім після виявленого факту крадіжки приміщень дію ухвали припинили.

ZAXID.NET неодноразово розповідав про випадки у Львові, коли завдяки підробленню документів з комунальної власності вибували приміщення та землі. Нотаріуси переоформляють право власності на приватних осіб, після чого ті перепродують приміщення. За такою схемою з власності міста вибуло більше 20 об'єктів нерухомості в 2016 році.