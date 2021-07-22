Комунальну будівлю на вул. Заводській, 30а незаконно оформили в приватну власність

Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність Львова будівлю на вул. Заводській, 30а. Приміщення приватизувала брюховицька компанія «Мелроуз Меморіал», хоча міськрада оформила приміщення цієї будівлі в комунальну власність.

Йдеться про двоповерхову занедбану будівлю площею 421,2 м2 на вул. Заводській, 30а. Ще у 1996 році Фонд держмайна продав будівлю ПП «Воєнні меморіали». У 2018 році підприємство «Воєнні меморіали» будівлю продало, а у 2019 році ТзОВ «Мелроуз Меморіал» оформило право власності на цей будинок за собою. Своєю чергою, Львівська міська рада упродовж 2006-2018 років оформила окремі приміщення будинку на вул. Заводській, 30а у комунальну власність.

У 2019 році прокуратура звернулася до суду, аби вилучити будівлю з приватної власності та повернути її місту. За версією прокуратури, ТзОВ «Мелроуз Меморіал» не надало документів, які б підтверджували право власності компанії будівлю, натомість право власності ЛМР на ці приміщення підтверджується технічною документацією. У матеріалах справи вказано, що договір купівлі-продажу у 1996 році складено з порушеннями, зокрема підпис нотаріуса на ньому підроблений. Щодо цього інциденту відкрите окреме кримінальне провадження.

Тож суддя Господарського суду Львівської області Лідія Чорній позов прокуратури задовольнила й зобов’язала ТзОВ «Мелроуз Меморіал» повернути будівлю площею 421,2 м2 в комунальну власність Львівської міськради, а також скасувати державну реєстрацію права власності. Крім цього, «Мелроуз Меморіал» має заплатити 19,3 тис. грн судових витрат.

Своєю чергою, ТзОВ «Мелроуз Меморіал» подало до суду на міську раду з вимогою скасувати рішення виконавчого комітету Львівської міськради про оформлення в комунальну власність будівлі вул. Заводській, 30а, а також скасувати свідоцтво про право власності, видане Шевченківською районною адміністрацією ЛМР. Однак Господарський суд у задоволенні вимог компанії відмовив повністю. На це рішення ТзОВ «Мелроуз Меморіал» подало апеляцію.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Воєнні меморіали» займається організацією поховань, однак зараз перебуває у стані припинення . Його керівником і власником вказаний львів’янин Роман Яремко.

ТзОВ «Мелроуз Меморіал» зареєстроване у січні 2019 року у Брюховичах і займається будівництвом. Власниками компанії є троє львів’ян – Ігор Корсун, Михайло Левочко, Олег Яременко та мешканець Брюховичів Дмитро Сургай.