У Львові викрили власника будівельної компанії, що привласнив комунальну ділянку на вул. Лазаренка. Землю вартістю понад 4,6 млн грн оформили на померлих людей.

Як повідомили правоохоронці у п’ятницю, 2 липня, махінаціями займався 50-річний львів’янин, керівник будівельної фірми, разом зі співробітниками товарної біржі. Вони підробили державний акт про право приватної власності на земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Лазаренка. При цьому вони оформлювали документи на померлих людей.

Далі незаконно отриману ділянку вони внесли до статутного капіталу своєї компанії, а потім планували будувати на ній багатоповерхівку. Земельна ділянка перебуває в комунальній власності Львова й за оцінками експертів коштує 4,6 млн грн.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання зловмисників та на товарній біржі, в ході яких вилучили документи. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження, а директору компанії оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство у особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 209 (відмивання коштів), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів групою осіб), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) ККУ. Якщо його провину доведуть, обвинуваченому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Також правоохоронці перевіряють причетність до незаконної схеми посадовців Львівської міської ради. На час слідства земельну ділянку арештували.

У поліції не повідомляють назви компанії, причетної до шахрайства. Однак із власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про ТзОВ «Буд-Ніко». У вересні 2020 року Господарський суд Львівської області вилучив ділянку на вул. Лазаренка з власності ТзОВ «Буд-Ніко» та повернув її у комунальну власність.

Як вказано у матеріалах справи, у 2017 році ТзОВ «Буд-Ніко» незаконно зареєструвало право власності на ділянку 0,10 га на вул. Лазаренка 34 у Львові, а через рік її поділили на дві окремі ділянки площею по 0,5 га. При цьому Львівська міська рада не надавала дозволу на передачу ділянки у приватну власність, тож за рішенням суду її повернули місту.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз директором і власником «Буд-Ніко» є Ігор Саврій. Йому ж належать інші будівельні компанії – ТзОВ «Будівельна компанія "Сонет"» та ТзОВ «МС Імперіал Буд». Однак у 2017 керівницею фірми була Ірина Усачова, а її батько – 50-річний Тарас Усачов – підписував протокол загальних зборів ТзОВ «Буд-Ніко», на основі якого у фірми й виникло право власності на землю. Інша його фірма «Колібрі-Х» також фігурувала у скандалі з незаконним відчуженням комунальної землі на вул. Пасічній.

Прикметно, що державну реєстрацію земельної ділянки здійснював скандально відомий реєстратор Михайло Живко.