Алкомаркети мережі «Чарка до свята» розташовані, як правило, на перших поверхах житлових будинків і мають незначну площу

Від початку року компанія ПП Фірма «Престиж-сервіс» купила на аукціоні 12 комунальних приміщень у Львові. Власником цієї компанії є Ігор Цільник, якому належить найбільша львівська мережа алкомаркетів «Чарка до свята». Лише у Львові працюють 224 алкомаркети цієї мережі, а заголом компанія контролює понад 300 крамниць.

Як повідомив 20 липня «Львівський портал», загалом ПП Фірма «Престиж-сервіс» викупила у міськради нерухомості на 32 млн грн за середньої ціною більше 46 тис. грн/м2. Мова йде про приміщення на перших поверхах будинків, де зараз працюють або продуктові магазини, або алкомаркети мережі Ігоря Цільника, зокрема:

вул. Залізнична – 5,5 млн грн (63,9 м 2 );

); вул. Тараса Шевченка, 406 – 2,5 млн грн (114,6 м 2 );

); вул. Івана Франка, 89 – 5,2 млн грн (82,7 м 2 );

); вул. Богдана Хмельницького, 189 – 2,4 млн грн (58,1 м 2 );

); вул. Богдана Хмельницького, 215 – 1,9 млн грн (39,2 м 2 );

); вул. Братів Міхновських, 36 – 1,5 млн грн (46 м 2 );

); вул. Новознесенська, 32 – 1,8 млн грн (53,3 м 2 );

); вул. Волинська, 2 – 1,2 млн грн (58,7 м 2 );

); вул. Замарстинівська, 36 – 2,7 млн грн (44,2 м 2 );

); вул. Городоцька, 259 – 1,8 млн грн (44 м 2 );

); вул. Ярослава Мудрого, 15 – 2,4 млн грн (33,6 м 2 );

); пл. Святого Теодора, 4 – 3,3 млн грн (55,1 м2).

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП Фірма «Престиж-сервіс» зареєстрована у Львові з 1996 року і займається орендою нерухомості. Директором та власником компанії є львів'янин Ігор Цільник. Йому також належать компанії ТзОВ «Овація», що володіє мережею магазинів із продажу алкоголю, які працюють під вивіскою «Чарка до свята».

За інформацією з офіційного сайту, мережа налічує понад 300 алкомаркетів у Львові та області, а також у Івано-Франківську, Коломиї, Тернополі, Рівному і Луцьку, з яких лише у Львові працюють 224 точки крамниці. Раніше ця мережа працювала під назвою «Гуртові ціни. Алкоголь», однак назву змінили після того, як у 2016 році міська рада Львова заборонила рекламу алкоголю у вітринах магазинів та демонтувала у місті вивіски зі словом «алкоголь».

Зазначимо, що Ігорю Цільнику також належить компанія ПП «Альянс Сервіс», яка у 2018 році отримала дозвіл на реконструкцію закинутої будівлі на вул. Городоцькій, 286б під офісний центр.