Занедбана будівля котельні розташована на вул. Липинського, 6а

Львівська міська рада продала на аукціоні будівлю колишньої котельні на вул. Липинського, 6а за 24 млн грн. Земельна ділянка під котельнею призначена для будівництва житла.

Йдеться про будівлю загальною площею 740,6 м2, що розташована на вул. Липинського, 6а. Раніше міська рада здавала будинок у оренду, а в квітні депутати ЛМР внесли його у перелік об’єктів, які продадуть із аукціону. Будинок розташований на комунальній земельній ділянці площею 0,3 га, що призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для працівників поліції та учасників АТО.

Колишню котельню виставили на продаж 26 червня зі стартовою ціною 3,9 млн грн. Аукціон провели 19 липня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Купити будинок зголосилися десятеро покупців, серед яких ТзОВ «Будвіл Інвест», яке орендує його в міста за 150 тис. грн на місяць до лютого 2026 року. Однак найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Хабітат Львів» – 24 млн грн. Вартість одного квадратного метра сягнула 32,4 тис. грн або 1,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило ТзОВ «Хабітат Львів» про намір підписати договір купівлі-продажу.

Новий власник має демонтувати 30-метрову димову трубу колишньої котельні та зберегти умови оренди для ТзОВ «Будвіл Інвест».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хабітат Львів» зареєстроване півтора року у Львові на вул. Городоцька, 72. Це приміщення компанія також купила в міста на аукціоні. «Хабітат Львів» на 99% належить львів’янину Віталію Курилишину. Власником 1% є керівник фірми Тарас Хмеловський – інвестор «Універмагу на Ринку», засновник ОСББ «Пекарська 11», поруч із яким збираються будувати апарт-готель, а також ТзОВ «Коновальця, 21», де будуватимуть житловий будинок.