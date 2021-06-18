Віллу Йоанни Лоренц вдіреставрують та впишуть в нову житлову багатоповерхівку

Історичну віллу на вул. Коновальця у Львові інтегрують у новий житловий багатоповерховий будинок. Занедбану віллу планують реставрувати і зробити частиною житлового будинку в елітному районі міста. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив на засіданні 18 червня виконавчий комітет Львівської міської ради.

Вілла Йоанни Лоренц на вул. Коновальця, 21 уже багато років не використовується та перебуває у занедбаному стані. Її власниця Олександра Осташевська 18 червня отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку з прибудовою.

За задумом архітекторів, віллу Йоанни Лоренц інтегрують у новий шестиповерховий житловий будинок. Зокрема, планується реставрувати віллу, у тому числі дерев’яну веранду. Окрім 17 квартир в будинку планують облаштувати приміщення громадського призначення та підземний паркінг для мешканців. У дворі будинку мають облаштувати дитячий майданчик.

Візуалізація майбутнього будівництва на вул. Коновальця, 21 та нинішній вигляд вілли

За даними YouControl, Олександра Осташевська раніше була власницею ТОВ «Коновальця, 21». За адресою вул. Коновальця, 21 уже зареєстроване ОСББ, керівником якого є Михайло Перець – власник будівельної компанії Plus Develpment.

Додамо, що у Львові вже не вперше будуть інтегрувати історичну віллу у сучасний будинок. Подібний проект у 2017 році втілили на вул. Єфремова, 26, де зберегли фасад австрійського будинку і зробили його частиною нового житлового будинку. Торік у Львові відреставрували пам’ятнику архітектури на вул. Олени Степанівни, 31 і прибудували до неї ще один корпус – там мають відкрити готель.

Також мерія дозволила інтегрувати віллу та збудувати нову багатоповерхівку на вул. Ярославенка.

Віллу Йоанни Лоренц на вул. Коновальця збудували у 1888-1899 роках за проектом Владислава Ратуша. Будівлю звели у стилі історизму з елементами необароко, будівля вирізняється дерев'яною верандою характерною для приміських садиб. Вілла складалася з 3 кімнат, кухні, пральні, 2 пивниць, сіней, коридору та санітарного вузла; на партері (наземному поверсі) містилося 5 кімнат, кухня, сіни та санвузол.

З 1908 року вілла перейшла у власність Молочарської спілки, а в радянський час у будівлі розмістили відділення КДБ, а за незалежної України вілла перебувала у власності АТ «Львівський міський молочний завод». З 2013 року вілла перейшла у власність територіальної громади Львова, а господарські будівлі та споруду молокозаводу розібрали і на ділянці з боку вул. Єфремова збудували новий багатоквартирний будинок. У 2012 році Львівська міськрада планувала передати віллу в постійне користування НУ "Львівська політехніка" під будівництво багатоквартирного будинку. З 2017 року будинок перебуває у приватній власності.

Вілла Йоанни Лоренц не є пам’яткою архітектури. У 2019 році управління історичного середовища ЛМР звернулося до Мінкульту, щоб внести віллу у список пам’яток культурної спадщини.