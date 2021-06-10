Новий житловий квартал збудують навпроти стокового ринку на вул. Зубрівській

На Сихові поблизу залізничної колії на вул. Зубрівській планують збудувати новий багатоповерховий житловий квартал. Для цього забудовники знесуть частину особняків, розташованих на цій території. У межах житлового комплексу збудують дитячий садочок, а у майбутньому облаштують кількарівневий паркінг.

Йдеться про територію на Сихові площею понад 1 га напроти стокового ринку на вул. Зубрівській. Детальний план цієї території охоплює 17 садибних житлових будинків та платну автостоянку на вул. Рахівській. Планується, що на місці одноповерхових будинків на вул. Зубрівській, 18, 20, 22, 34, 34а збудують багатоповерхівки з магазинами на перших поверхах. Для того, щоб здійснити намір забудовників, детальний план території передбачає зміну в План зонування цієї території.

На цій території планується будівництво двох житлових комплексів. Один із забудовників ТзОВ «АРБуд» зводитиме житлові будинки на 5-16 поверхів, де зможе проживати орієнтовно 370 мешканців. У цьому ЖК обов’язково мають облаштувати дитячий садочок на 42 місця. Всередині внутрішнього подвір’я проектованого кварталу, окрім дитсадка, передбачене облаштування майданчиків для дітей та відпочинку дорослих.

Другий забудовник ТзОВ «Метгал» зводитиме житлові багатоповерхівки у північній частині кварталу. Планується, що будинки матимуть 3-14 поверхів і там проживатиме близько 230 мешканців.

Житлові будинки у новому кварталі матимуть різну висотність (ілюстрація ДІМП «Містопроект»)

Загалом в межах кварталу багатоквартирного житла проживатиме близько 600 людей, квартири займатимуть 240 м2. Архітектурна композиція нового кварталу має бути одним ансамблем, найвищим елементом якого буде 15-16-поверхова секція на розі вулиць Зубрівська і Монастирського.

На вул. Рахівській планують впорядкувати існуючу платну автостоянку, яку зараз інтенсивно використовують відвідувачі ринків стоку та секонд-хенду. Окрім того, на території ЖК облаштують підземний паркінг на 156 місць. А поруч вздовж канави у майбутньому планують облаштувати наземно-підземний кількарівневий паркінг.

У ДПТ вказано, що у майбутньому процес викупу забудовниками садибних ділянок у цьому кварталі продовжуватиметься. Зокрема, планується багатоповерхове житлове будівництво на вул. Зубрівській, 24-24а. Також планується будівництво багатоповерхівок на місці двоповерхового будинку вул. Зубрівській, 16.

Червоний на карті позначена територія ДПТ, де планується нове будівництво

Зазначимо, що поруч із майбутнім житловим вдовж вул. Монастирського кварталом уже є збудовані 10-поверхівки компанії «Нове місто».

За даними YouControl, ТОВ «АРБуд» належить громадянину Туреччини Арслану Альперу. Керівником компанії є киянин Олексій Слободняк. Засновниками ТзОВ «Метгал» є двоє львівських забудовників Микола Фаворич та Борис Стадник.

Детальний план цієї території оприлюднили на сайті Львівської міської ради. 30 червня відбудеться громадське слухання проекту ДПТ у приміщенні культурно-освітнього центру імені Олександра Довженка на просп. Червоної Калини, 81. Початок о 17:00.