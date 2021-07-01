Приміщення розташоване на першому поверсі будинку №89 на вул. Івана Франка

Управління комунальної власності Львівської міської ради з аукціону продало приміщення магазину на вул. Івана Франка, 89 за 5,2 млн грн. До 2022 року ці приміщення орендуватиме фірма, що продає алкогольні напої.

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 82,7 м2 виставили на продаж 2 червня зі стартовою ціною 4,9 млн грн. У будинку №89 на вул. Івана Франка, 89, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, тривалий час працює продуктовий магазин.

Аукціон відбувався 1 липня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців. Найвищу ціну – 5,2 млн грн – запропонувало ПП «Фірма "Престиж-Сервіс"». Вартість одного квадратного метра при цьому становить понад 63 тис. грн або 2,3 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

До червня 2022 року приміщення на вул. Івана Франка, 89 орендує ПП «Міська оренда», що займається продажем алкогольних напоїв. До кінця оренди новий власник має зберегти в приміщенні магазин.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором та власником ПП «Фірма "Престиж Сервіс"» є львів'янин Ігор Цільник. Йому також належать компанії ТзОВ «Овація» та ПП «Альянс Сервіс». ТзОВ «Овація» володіє низкою магазинів із продажу алкогольних напоїв у Львові. Інша фірма Ігоря Цільника у 2018 році отримала дозвіл на реконструкцію закинутої будівлі на вул. Городоцькій, 286б під офісний центр.