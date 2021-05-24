Львівська мерія продала магазин на пл. Соборній за 8,6 млн грн
Приміщення продали вдвічі дорожче від очікуваної вартості
Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення колишнього магазину на вул. Соборній, 10 у Львові за 8,6 млн грн. Це вдвічі дорожче від очікуваної вартості.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 43,4 м2 виставили на продаж 29 квітня зі стартовою ціною 4,8 млн грн. У будинку №10 на пл. Соборній, що розташоване в пам'ятці архітектури місцевого значення, тривалий час працював продуктовий магазин.
Аукціон відбувався 24 травня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли шестеро покупців. Найвищу ціну – 8,6 млн грн – запропонувало ТОВ «Глобалінвесттрейд». Вартість одного квадратного метра при цьому становить 198,2 тис. грн або 7,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.
До червня 2022 року приміщення на пл. Соборній, 10 орендує ПП «Міська оренда», що займається продажем алкогольних напоїв. До кінця оренди новий власник має зберегти в приміщенні магазин.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Глобалінвесттрейд» зареєстрована в Івано-Франківську і займається орендою приміщень. Її керівником та власником є івано-франківський підприємець Андрій Бігун.