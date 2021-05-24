Приміщення на першому поверсі будинку на пл. Соборній, 10 до червня 2022 року орендує магазин

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення колишнього магазину на вул. Соборній, 10 у Львові за 8,6 млн грн. Це вдвічі дорожче від очікуваної вартості.

Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 43,4 м2 виставили на продаж 29 квітня зі стартовою ціною 4,8 млн грн. У будинку №10 на пл. Соборній, що розташоване в пам'ятці архітектури місцевого значення, тривалий час працював продуктовий магазин.

Аукціон відбувався 24 травня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли шестеро покупців. Найвищу ціну – 8,6 млн грн – запропонувало ТОВ «Глобалінвесттрейд». Вартість одного квадратного метра при цьому становить 198,2 тис. грн або 7,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

До червня 2022 року приміщення на пл. Соборній, 10 орендує ПП «Міська оренда», що займається продажем алкогольних напоїв. До кінця оренди новий власник має зберегти в приміщенні магазин.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Глобалінвесттрейд» зареєстрована в Івано-Франківську і займається орендою приміщень. Її керівником та власником є івано-франківський підприємець Андрій Бігун.