Приміщення на першому поверсі будинку на вул. Богдана Хмельницького, 18 до червня 2022 року орендує магазин

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення першого поверху на вул. Богдана Хмельницького, 18 за 4,8 млн грн. Це приміщення перебуває в оренді компанії, що продає алкогольні напої.

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 52,1 м2 виставили на продаж 28 квітня зі стартовою ціною 3,1 млн грн. Приміщення розташоване у двоповерховому будинку, на другому поверсі якого є житлові квартири.

Аукціон відбувався 20 травня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли семеро покупців. Найвищу ціну – 4,8 млн грн – запропонувало ПП «Вітафарма», що торгує медичними товарами. Вартість одного квадратного метра при цьому становить 92,1 тис. грн або 3,4 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

Це приміщення до 20 червня 2022 року орендує ПП «Міська оренда», що займається продажем алкогольних напоїв. Новий власник приміщення має до кінця оренди зберегти тут магазин.

За даними YouControl, ПП «Вітафарма» належить мешканці Запоріжжя Галині Колбіній. У березні ця компанія купила приміщення колишнього магазину на вул. Дорошенка, 28 та на Бандери, 47а.