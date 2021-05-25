Приміщення на першому поверсі будинку на пл. Ярослава Осмомисла, 8 до червня 2022 року орендує магазин

Приміщення продуктового магазину на пл. Ярослава Осмомисла, 8 у Львові продали за 8,4 млн грн. Це вдвічі дорожче від очікуваної вартості цього приміщення.

Управління комунальної власності Львівської міськради виставило на продаж нежитлове приміщення загальною площею 61,1 м2 на пл. Ярослава Осмомисла, 8 29 квітня. Стартова ціна лоту становила майже 3,7 млн грн. На першому поверсі будинку, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, працює продуктовий магазин.

Аукціон відбувався 24 травня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли дев’ятеро покупців. Найвищу ціну – 8,4 млн грн – запропонувала Василина Галлего. Вартість одного квадратного метра при цьому становить 138 тис. грн або 5 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило покупцю про намір підписати договір купівлі-продажу.

До 20 червня 2022 року приміщення на пл. Ярослава Осмомисла орендує ПП «Міська оренда», що займається продажем алкогольних напоїв. До кінця оренди нова власниця має зберегти в приміщенні магазин.