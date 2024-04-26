Двоє військових допомагали переховуватись підозрюваним у вбивстві поліцейського

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейського Максима Зарецького на Вінниччині. Одного із них вже затримали. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомили прес-службі ДБР.

20 квітня Валерій та Віталій Васілаке, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінниччині, звернулися до співслужбовців з проханням допомогти сховатися від правоохоронців та виїхати за кордон.

«Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам», – йдеться у повідомленні ДБР.

Також вони надали першу допомогу одному із поранених підозрюваних.

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних. Йому повідомили про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Другому військовому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Нагадаємо, в ніч на суботу, 20 квітня, у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків у камуфляжі розстріляли поліцейських, які зупинили їхній позашляховик для перевірки документів. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного правоохоронця – капітана Максима Шарапанського, госпіталізували до лікарні.

Підозрювані у розстрілі поліцейського – 52-річний Валерій Васілаке та його 26-річний син Віталій Васілаке. Вони служили в одній із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України.

Пізніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що злочинці незаконно перевозили боєприпаси: набої та гранати. Чоловіки скинули їх у водойму.

У понеділок, 22 квітня, Вінницький міський суд відправив під варту обох підозрюваних без права внесення застави.