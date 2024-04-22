Захист підозрюваних заявив, що не подаватиме апеляцію

У понеділок, 22 квітня, Вінницький міський суд відправив під варту обидвох підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомляється, спочатку суд ухвалив рішення щодо старшого з нападників – 52-річного Валерія Васілаке. Його відправили під варту на два місяці без альтернативи застави.

Сам Васілаке сказав у залі суду, що в поліцейського вистрілив його син, подумавши, що той застрелив батька. Він також сказав, що його син вкрав зброю, яка була в машині, і що її не збиралися продавати. За словами чоловіка, вони разом із сином збиралися виїхати в Молдову.

Другого підозрюваного – 26-річного Віталія Васілаке також відправили під варту без альтернативи застави. Обом інкримінують вбивство та замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

У залі суду той розповів, що він бив поліцейського, бо думав, що той тільки один в машині.

«Коли нас зупинив поліцейський, я думав, що він один, і коли його вдарив, я не знав, що є другий напарник. Я думав, що поліцейський, з яким я розмовляв, один, і сподівався, що він знепритомнів і ми поїдемо далі. Я не думав, що з'явиться другий поліцейський і відкриє вогонь машиною, де був мій батько», – заявив він.

Віталій Васілаке також підтвердив слова свого батька, що два ящики з гранатами Ф-1 по 10 штук у кожному, які вони перевозили, належали йому.

Захист підозрюваних повідомив, що апеляцію на рішення суду не подаватиме.

Як інформував ZAXID.NET, вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Загинув 20-річний поліцейський, а його напарник дістав поранення. Самі зловмисники зникли. Їх оголосили у розшук.

21 квітня підозрюваних затримали в Одеській області. Представниця поліції Олена Бережна розповіла, що підозрювані намагалися втекти з України. Вони нібито напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати.