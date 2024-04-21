Затриманим загрожує довічне ув'язнення

У неділю, 21 квітня, в Одеській області затримала двох військових, яких підозрюють у розстрілі поліцейського Максима Зарецького на Вінниччині. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За словами Івана Вигівського, правоохоронці затримали підозрюваних за допомогою спецпідрозділу КОРД. Ними виявились батько та син 52 та 26 років.

«Нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», – повідомив Іван Вигівський.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла, що затримані планували виїхати за кордон, пише «Радіо Свобода».

«Всі служби працювали над тим, щоб викрити нападників… Перебували вони в закинутій будівлі та мали намір поїхати за кордон», – розповіла Олена Бережна.

За словами Олени Бережної, затримані розповіли правоохоронцям, що вчинили стрілянину через те, що перевозили бойові гранати. Речниця Нацполіції зауважила, що як було насправді – встановить слідство. Також Олена Бережна повідомила, що затриманих перевіряють на причетність до розвідувально-диверсійної групи.

Національна поліція України опублікувала відео затримання підозрюваних. Під час огляду автомобіля затриманих один із поліцейських каже, що в салоні авто виявили «речовину бурого кольору». Ймовірно, речовина, про яку каже правоохоронець – кров.

За даними вінницького сайту новин «20 хвилин», підозрювані в убивстві поліцейського – 52-річний Валерій Трохимович Васілаке та його 26-річний син Віталій Васілаке. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», Валерій і Віталій Васілаке у минулому були військовослужбовцями 28-ї бригади, але вже понад рік там не служать.

«Підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу», – заявили у командуванні.

Валерій Васілаке та його син Віталій

Нагадаємо, в ніч на суботу, 20 квітня, у Гайсинському районі Вінницької області двоє невідомих у камуфляжі розстріляли поліцейських, які зупинили їхній позашляховик для перевірки документів. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного правоохоронця – капітана Максима Шарапанського, госпіталізували до лікарні.

Згодом командування Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині – військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України.