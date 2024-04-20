На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію

У ніч на суботу, 20 квітня, у Гайсинському районі Вінницької області двоє невідомих у камуфляжі розстріляли правоохоронців, які зупинили їхній автомобіль для перевірки документів. Від отриманих поранень один поліцейський загинув, повідомили в поліції Вінницької області.

Як розповіли у відомстві, працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

фото Нацполіції

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

«На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції», – йдеться у повідомленні.

Тим часом у соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження, на яких можуть бути ймовірні злочинці.

Відомо, що вони пересуваються на темно-зеленому Suzuki Grand Vitara.

На трагічні події у Вінницькій області відреагував голова МВС Ігор Клименко

«Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону», – написав Ігор Клименко.

За його словами, цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає.

Загиблий під час нічного нападу поліцейський 20-річний Максим Зарецький фото Нацполіції

Згодом в Telegram-каналах зявилося відео з бодікамери правоохоронця під час вбивства на Вінничині.

Обережно відео містить сцени насильства

Тим часом у прес-службі 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового спростували інформацію, яку поширювали в Telegram-каналах про те, що підозрювані у злочині належать до складу бригади. Там заявили, що зловмисники не є військовослужбовцями 28 ОМБр, а також закликали не поширювати неправдиву інформацію.

Командування військ оперативного командування «Південь» зазначило, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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