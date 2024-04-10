Жителя Львівщини засудили до 8 років в'язниці за крадіжку продуктів, авто і стрілянину на вулиці. В суді чоловік пояснив, що обікрав приватне помешкання через те, що був голодний і змерз, а автомобіль викрав, бо хотів швидше доїхати до хворого батька. Окрім того, чоловік ще погрожував зброєю власнику авто і стріляв в повітря. Весь це розбій львів’янин вчинив Тернопільській області.

Підволочиський районний суд виніс вирок обвинуваченому за трьома кримінальними статтями, йдеться у вироку суду від 21 березня. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що житель Львівщини Дмитро Д. в жовтні 2023 року перебував в селі Клебанівка Підволочиського району. В цьому населеному пункті 18 жовтня 2023 року, в період часу з 15:00 до 17:30 години, чоловік прикладом автомата розбив вікно приватного будинку. Заліз всередину і звідти викрав куртку, рюкзак, чотири плитки шоколаду, п’ять пляшок алкоголю.

Після того обвинувачений побачив місцеву жительку і, погрожуючи автоматом АК-74, почав вимагати віддати йому ключі від авто. Під час сварки він сказав, що автомобіль йому треба для поїздки до Львова. Жінка відмовилася дати ключі і тоді чоловік кілька разів вистрілив у повітря.

«Окрім того, обвинувачений в той же вечір, перебуваючи в селі Шевченкова, зустрів незнайомого чоловіка, який керував авто ВАЗ. Обвинувачений умисно здійснив постріл із зброї в землю поблизу потерпілого. Після того заволодів його автомобілем. Цим самим спричинив потерпілому матеріальні збитки на суму 86 908 грн», – йдеться у вироку суду.

Під час допиту у суді обвинувачений Дмитро Д. повністю визнав свою вину. Чоловік пояснив, що дійсно вчинив крадіжку, оскільки йому було холодно та хотілося їсти. Також він викрав автомобіль і погрожував потерпілій вбивством. Робив це з метою якомога швидше дістатися до свого хворого батька. Чоловік зазначив, що про вчинене жалкує.

Суддя Підволочиського районного суду присудив обвинуваченому 8 років ув’язнення. Окрім того, він повинен заплатити на користь держави 13 623 грн процесуальних витрат за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.