Правоохоронці затримали мешканця Стрия «на гарячому» після отримання чергового траншу – 4000 доларів США

Правоохоронці затримали 52-річного мешканця Стрия, який за 7000 доларів вносив дані ухилянтів до системи «Шлях», що давало їм право виїхати за кордон. Його затримали під час отримання частини грошей від одного з «клієнтів».

Як вказано у повідомленнях СБУ та поліції за 2 травня, 52-річний стриянин організував незаконне внесення даних чоловіків призовного віку до системи «Шлях» – нечебто вони є волонтерами. Після чого ухилянти могли безперешкодно виїхати за кордон.

За такі «послуги» мешканець Стрия брав 7000 доларів з одного «клієнта». Правоохоронці затримали його «на гарячому» після отримання чергового траншу – 4000 доларів США.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, документи, чорнові записи й інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.