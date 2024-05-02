Правоохоронці затримали 36-річного львів’янина, який сприяв у незаконному переправленні чоловіків до Польщі

СБУ та поліція затримали 36-річного організатора незаконної схеми переправлення ухилянтів за кордон. За 8000 доларів львів’янин обіцяв виготовити фіктивні документи про зняття чоловіка з військового обліку.

Як вказано у повідомленні СБУ та прокуратури за 2 травня, правоохоронці затримали 36-річного львів’янина, який сприяв у незаконному переправленні чоловіків до Польщі. Схема полягала в оформленні фіктивних документів, в яких зазначалось, що потенційні втікачі зняті з військового обліку та мають право безперешкодно перетнути кордон. Фіктивні документи можна було купити за 8000 доларів.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність львів’янина та затримали – чоловік намагався втекти. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Також під час обшуків у чоловіка було виявлено та вилучено кілька пакетів з документами на осіб призивного віку. За оперативними даними, затриманий планував організувати втечу й цим чоловікам.