Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю Андрію Н., який є обмежено придатним до військової служби та проігнорував повістку до ТЦК. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначили три роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, мешканець Дрогобицького району Андрій Н. у грудні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію і його визнали обмежено придатним до служби. Йому вручили повістку про необхідність прийти у ТЦК через три дні, але він її проігнорував, тобто ухилився від призову під час мобілізації. Щодо Андрія Н. порушили кримінальну справу.

У суді Андрій Н. повністю визнав свою провину та розповів, що ВЛК визнала його обмежено придатним, а на відправку до місця служби не з’явився, бо має проблеми із зором та малолітню дитину.

Справу розглянула суддя Олеся Нагірна, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра. Суддя призначила Андрію Н. покарання – три роки тюрми. Цей вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.