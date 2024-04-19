Затримання перехожого працівниками ТЦК на вул. Кобилиці

У п’ятницю, 19 квітня, у соцмережах поширили відео конфлікту працівників ТЦК із перехожим. На оприлюднених відео очевидці заявляють, що працівники ТЦК били чоловіка, також чути, що вони вживають ненормативну лексику. Обласний ТЦК та СП уже відреагував на конфлікт, щодо дій військових проведуть службову перевірку.

Вранці 19 квітня у телеграм-каналі «Варта1» оприлюднили відео затримання перехожого працівниками ТЦК на вул. Кобилиці. За словами очевидиць, військові начебто били чоловіка. Один з працівників ТЦК показував на відео військову форму, яку, за його словами, порвав саме львів’янин. Жінки викликали на місце поліцію, поки її чекали, то чоловік втік – працівники ТЦК не намагались його наздогнати, але кричали йому вслід нецензурні слова.

У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на конфлікт заявивши, що щодо дій працівників ТЦК призначено службову перевірку.

«З відео бачимо особу, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла. Щодо дій військовослужбовців ТЦК буде проведена службова перевірка, враховуючи надані відеоматеріали», – написали на офіційній сторінці обласного ТЦК та СП.

У ТЦК нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП, що відповідно до ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.