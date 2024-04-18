Правоохоронці викрили заступника керівника ЛКП «Львівспецкомунтранс» Олександра Беднарського за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон. Його затримали після отримання 10 тис. доларів авансу. Про це першим повідомило видання Lviv.media.

Заступника керівника комунального підприємства «Львівспецкомунтранс» Олександра Беднарського підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. За даними Lviv.media, посадовець за 30 тис. доларів обіцяв переправити двох чоловіків за кордон, а затримали його 17 квітня після одержання авансу – 10 тис. доларів.

За даними журналістів, раніше посадовець ЛКП вже отримав від іншого чоловіка 8 тис. доларів. За цю суму Беднарський мав виготовити документи, як дозволили б ухилянту виїхати за кордон.

Власні джерела у правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET факт затримання посадовця ЛКП за підозрою у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Офіційної інформації про затримання Олександра Беднарського наразі немає.

«Вчора близько 22:00 год у кабінеті заступника директора ЛКП «Львівспецкомунтранс» Олександра Беднарського відбувся обшук. Ми максимально сприяли правоохоронним органам. З професійною діяльністю ці обшуки не були пов'язані, нічого з кабінету не було вилучено. Сам Олександр Беднарський перебуває у відпустці з 10 квітня і на роботу мав повернутися 30 квітня. Ми були неприємно здивовані такою новиною, якщо ж попередня інформація підтвердиться, то звісно, працювати у нас він не буде. Дякуємо фахівцям за проведену роботу та сприятимемо у розслідуванні», – сказав керівник «Львівспецкомунтранс» Тарас Стефанишин.