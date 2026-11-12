На момент затримання Олександр Беднарський займав посаду заступника директора ЛКП «Львівспецкомунтранс»

Личаківський районний суд Львова виніс вирок тепер вже колишньому заступнику директора ЛКП «Львівспецкомунтранс» 33-річному Олександру Беднарському, якого затримали під час одержання грошей за переправлення ухилянтів. Суд визнав його винним у шахрайстві і призначив умовне покарання.

За матеріалами справи, Олександр Беднарський за грошову винагороду обіцяв організувати переправлення через державний кордон за допомогою системи «Шлях». У січні та квітні 2024 року він одержав від чоловіка, який діяв під контролем правоохоронців, 8 тис. та 10 тис. доларів нібито оплати за організацію незаконного переправлення його та ще двох охочих. Після цього Олександра Беднарського затримали.

Обвинувачений у суді свою вину в переправленні ухилянтів не визнав. Натомість визнав свою вину в шахрайстві та розкаявся. Олександр Беднаський запевнив, що жодної можливості оформлення виїзду за кордон для чоловіків та доступу до системи «Шлях» він не мав. Також заявив, що, обіцяючи виїзд за кордон, намагався повернути гроші, які раніше без розписки позичив сусідові.

Суддя Роман Грицко визнав Олександра Беднаського винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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