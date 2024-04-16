35-річного жителя Рівненської області далекобійник заховав у спальному відсіку, прикривши пледом

На кордоні з Польщею прикордонники львівського загону затримали далекобійника, який намагався приховано вивезти за кордон 35-річного жителя Рівненщини. Водію вантажівки загрожує кримінальна відповідальність, а ухилянта притягнуть до адміністративної відповідальності.

Як вказано у повідомленні прикордонників за 16 квітня, 42-річний іноземець за кермом вантажівки DAF їхав за кордон через пункт пропуску «Нижанковичі», що на кордоні з Польщею. Водій повідомив, що їде у автомобілі сам.

Під час огляду вантажівки прикордонний наряд, спільно з оперативним співробітником, виявив 35-річного жителя Рівненської області, якого далекобійник заховав у спальному відсіку, прикривши ковдрою. Українець намагався сховатися від контролю та незаконно потрапити до Польщі, адже підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Мешканця Рівненщини через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Про дії далекобійника прикордонники львівського загону повідомили поліцію, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).