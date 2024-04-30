Аварія трапилась вранці 16 жовтня 2019 року на вул. Личаківській

Личаківський районний суд Львова виніс вирок водію вантажівки, який на смерть збив 83-річну жінка – вона переходила дорогу поза переходом. Обвинувачений у суді заявив, що не бачив жінку на дорозі. Суд визнав його винним у вчиненні смертельної ДТП, але звільнив від тюремного ув’язнення та не позбавив водійських прав. Роботодавець водія має виплатити родичці загиблої 300 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, аварія трапилась вранці 16 жовтня 2019 року. Володимир Поточний керував вантажівкою MAN з напівпричепом та збив 83-річну львів’янку на вул. Личаківській, яка переходила дорогу поза переходом.

Щодо водія вантажівки порушили кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП. У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він заявив, що не бачив жінку, яка вийшла на дорогу поза переходом, очевидці почали йому махати, тоді він зупинився та побачив під задніми колесами жінку. Володимир Поточний зустрічався із родичкою загиблої, пропонував їй допомогу, але вона відмовилась.

Двоє водіїв, які бачили момент ДТП, розповіли, що вантажівка повільно виїжджала з вул. Тракт Глинянський на Личаківську, зупинившись перед переходом та пропустивши людей. Авто збило пенсіонерку поза переходом на вул. Личаківській. Один із свідків зазначив, що жінка купувала газети в кіоску та раптово вийшла на дорогу.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали та докази у цій справі. Суддя визнав обвинуваченого винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми, але звільнивши від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Водійських прав Володимира Поточного не позбавляли. Роботодавець водія має виплатити 300 тис. грн родичці загиблої жінки. Вирок ще можна оскаржити.