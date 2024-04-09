31 грудня вони спробували разом перетнути кордон із Польщею у пункті пропуску Краковець-Корчова

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок Катерині Музиці, яка уклала фіктивний шлюб із 44-річний чоловіком, щоб він зміг виїхати за кордон. Жінка має ІІ групу інвалідності, а чоловік супроводжував її при перетині кордону. За незаконне переправлення чоловіка за кордон Катерині Музиці призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з умовним терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2024 року, уродженка Черкаської області Катерина Музика має інвалідність ІІ групи, наприкінці квітня 2023 року жінка уклала фіктивний шлюб із 44-річним хмельничанином. 31 грудня вони спробували разом перетнути кордон із Польщею у пункті пропуску Краковець-Корчова. Чоловік начебто супроводжував у закордонну подорож свою дружину.

Прикордонники виявили, що шлюб між ними був фіктивним – його уклали, щоб чоловік міг законно виїхати за кордон. У матеріалах справи не вказано, яким чином встановили, що шлюб був фіктивний. Згодом пара зізналась, що шлюб уклала «за розрахунком». Щодо 57-річної жінки порушили кримінальну справу через незаконне переправлення людини за кордон. Вона уклала угоду про визнання винуватості із прокурором.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні. Їй призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.