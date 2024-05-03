Уже цієї неділі, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Українці збираються разом, щоб скуштувати освячені продукти та провести час у родинному колі, а великодні забави – це невід’ємна частина українських традицій. Через повномасштабну війну у Львові не буде масових святкових заходів, як це було до 2022 року. Однак львів’яни та гості міста все ж можуть відвідати кілька подій з особливою великодньою атмосферою.

ZAXID.NET зібрав перелік заходів, які відбуватимуть у Львові протягом 4-6 травня, до яких може долучитись кожен.

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На Страсний тиждень на Великдень у храмах Львова будуть святкові богослужіння – раніше ZAXID.NET публікував розклад богослужінь.

У храмі священномученика Климентія Шептицького, що на вул. Кривоноса, 1, триває виставка старовинних галицьких плащаниць, також демонструють ікони страстей Христових з фондів меморіального музею Митрополита Андрея Шептицького, авторські ковані хрести Олега Боньковського. Виставка присвячена пам’яті загиблих захисників України, її можна оглянути до Великодня.

Спільнота «Оселя», яка допомагає людям у складних життєвих обставинах, запрошує усіх охочих розділити великодній сніданок у неділю, 5 травня. Сніданок відбудеться о 12:00 у Центрі підтримки імені Олесі Саноцької (Винники, вул. Галицька, 12а).

Якщо говорити про забаву на Великдень, то перша думка про «Шевченківський гай». Адже де ж ще можна так атмосферно водити гаївки, як не в українському селі – старовинні дерев’яні хати, природа, вишиванки – це про «Шевченківський гай» (Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча гора, 1).

У неділю, 5 травня, (о 13:00 та о 15:00) у «Шевченківському гаю» відбудуться забави на дитячій галявині. Найменші відвідувачі навчаться водити гаївки, співати веснянок і зможуть пограти у традиційні дитячі ігри на дитячій галявинці (біля хати із села Либохора 1812 р.)

У стодолі зі села Либохора, що на галявині біля озера, о 14:00 будуть гаївки з ОУМ «Спадщина» – це жива традиція, що підтримується десятиліттями: будемо водити кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, а хлопці ще будуватимуть вежу та слона.

На головні галявини, біля дзвіниці з с. Хоросно, буде гаївковий концерт за участі:

15:00 Етногурт «Сільська музика»

16:00 Етерія

17:00 Соломія Чубай & Джалапіта & Volo Bedzvin

18:30 the Doox

О 18:00 відбудеться великодня літургія у церкві зі села Кривка.

Обливаний понеділок у гаю, 6 травня:

О 13:00 відбудеться екскурсія «Великодні традиції». Вартість екскурсії - 250 грн (вартість вхідного квитка до музею включено). Екскурсію можна відвідати лише за попередньою реєстрацією.

На головній галявині, біля дзвіниці з с. Хоросно, будуть гаївки:

13:30 – гаївки з Дриґом. Будемо вивчати рухи українських традиційних танців – так, як це ще пам’ятають старші люди в селах, під супровід народних інструментів: скрипки, басолі і бубна!

14:30 – гаївки з танцювальним колективом «Калиновий цвіт» Народного дому с. Малехів.

Відпочинковий комплект Emily Resort, що у Винниках, запрошує на дводенний великодній фестиваль «Острів Паски», який триватиме 5-6 травня. Вперше Emily Beach Island перетвориться на локацію, де поселився пасхальний кролик Співайчик, який запрошує львів’ян, гостей міста та всіх діток на великодні гаївки та крашанковий батл.

У програмі фестивалю майстер-класи, розваги для дітей, виступи артистів, а також на локації можна смачно поїсти. На фестивалі виступатимуть такі артисти:

Гурт Nazva

Krut

Khayat

Козак Сіромаха

GONIVO RECORDS

DJ GOOCH BROWN

Вартість квитків становить 150 грн за один фестивальний день, або 250 грн за два дні. Діти до 12 років можуть відвідати фестиваль безкоштовно. Деталі.

У понеділок, 6 травня, відбудуться гаївки в Замку Лева. Однойменний ресторан із етно-гуртом «Етерія» запрошує водити гаївки та веснянки. Деталі та бронювання столиків.