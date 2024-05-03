Куди піти у Львові на Великдень 2024
Програма святкових заходів на 4-6 травняСофія Лазуркевич, 0
фото ЛМР
Уже цієї неділі, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Українці збираються разом, щоб скуштувати освячені продукти та провести час у родинному колі, а великодні забави – це невід’ємна частина українських традицій. Через повномасштабну війну у Львові не буде масових святкових заходів, як це було до 2022 року. Однак львів’яни та гості міста все ж можуть відвідати кілька подій з особливою великодньою атмосферою.
ZAXID.NET зібрав перелік заходів, які відбуватимуть у Львові протягом 4-6 травня, до яких може долучитись кожен.
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На Страсний тиждень на Великдень у храмах Львова будуть святкові богослужіння – раніше ZAXID.NET публікував розклад богослужінь.
У храмі священномученика Климентія Шептицького, що на вул. Кривоноса, 1, триває виставка старовинних галицьких плащаниць, також демонструють ікони страстей Христових з фондів меморіального музею Митрополита Андрея Шептицького, авторські ковані хрести Олега Боньковського. Виставка присвячена пам’яті загиблих захисників України, її можна оглянути до Великодня.
Спільнота «Оселя», яка допомагає людям у складних життєвих обставинах, запрошує усіх охочих розділити великодній сніданок у неділю, 5 травня. Сніданок відбудеться о 12:00 у Центрі підтримки імені Олесі Саноцької (Винники, вул. Галицька, 12а).
Якщо говорити про забаву на Великдень, то перша думка про «Шевченківський гай». Адже де ж ще можна так атмосферно водити гаївки, як не в українському селі – старовинні дерев’яні хати, природа, вишиванки – це про «Шевченківський гай» (Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча гора, 1).
У неділю, 5 травня, (о 13:00 та о 15:00) у «Шевченківському гаю» відбудуться забави на дитячій галявині. Найменші відвідувачі навчаться водити гаївки, співати веснянок і зможуть пограти у традиційні дитячі ігри на дитячій галявинці (біля хати із села Либохора 1812 р.)
У стодолі зі села Либохора, що на галявині біля озера, о 14:00 будуть гаївки з ОУМ «Спадщина» – це жива традиція, що підтримується десятиліттями: будемо водити кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, а хлопці ще будуватимуть вежу та слона.
На головні галявини, біля дзвіниці з с. Хоросно, буде гаївковий концерт за участі:
- 15:00 Етногурт «Сільська музика»
- 16:00 Етерія
- 17:00 Соломія Чубай & Джалапіта & Volo Bedzvin
- 18:30 the Doox
О 18:00 відбудеться великодня літургія у церкві зі села Кривка.
Обливаний понеділок у гаю, 6 травня:
О 13:00 відбудеться екскурсія «Великодні традиції». Вартість екскурсії - 250 грн (вартість вхідного квитка до музею включено). Екскурсію можна відвідати лише за попередньою реєстрацією.
На головній галявині, біля дзвіниці з с. Хоросно, будуть гаївки:
- 13:30 – гаївки з Дриґом. Будемо вивчати рухи українських традиційних танців – так, як це ще пам’ятають старші люди в селах, під супровід народних інструментів: скрипки, басолі і бубна!
- 14:30 – гаївки з танцювальним колективом «Калиновий цвіт» Народного дому с. Малехів.
Відпочинковий комплект Emily Resort, що у Винниках, запрошує на дводенний великодній фестиваль «Острів Паски», який триватиме 5-6 травня. Вперше Emily Beach Island перетвориться на локацію, де поселився пасхальний кролик Співайчик, який запрошує львів’ян, гостей міста та всіх діток на великодні гаївки та крашанковий батл.
У програмі фестивалю майстер-класи, розваги для дітей, виступи артистів, а також на локації можна смачно поїсти. На фестивалі виступатимуть такі артисти:
- Гурт Nazva
- Krut
- Khayat
- Козак Сіромаха
- GONIVO RECORDS
- DJ GOOCH BROWN
Вартість квитків становить 150 грн за один фестивальний день, або 250 грн за два дні. Діти до 12 років можуть відвідати фестиваль безкоштовно. Деталі.
У понеділок, 6 травня, відбудуться гаївки в Замку Лева. Однойменний ресторан із етно-гуртом «Етерія» запрошує водити гаївки та веснянки. Деталі та бронювання столиків.