Міністерство оборони України оновило список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня, інформує сайт «Бабель».

У змінах, які були внесені наказом №262, що набирають чинності 4 травня, до захворювань, з якими військовозобовʼязаних вважатимуть повністю придатними, відносять:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

новоутворення з незначними порушеннями функцій;

повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;

легкі психічні розлади з виходом в одужання;

запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;

хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба I стадії;

хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Водночас до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;

хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші;

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України оновило регламент роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Відтак, починаючи з 4 травня для військовозобов’язаних більше не буде статусу «обмежено придатний». Медкомісія після огляду військовозобов’язаного повинна буде дати два висновки: або придатний, або непридатний. Сама ж придатність до військової служби ділитиметься на категорії. Чоловіки у віці 18-60 років, які досі мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК впродовж наступних 10 місяців.