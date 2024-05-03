Міноборони оновило список хвороб, з якими беруть на військову службу
Міністерство оборони України оновило список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня, інформує сайт «Бабель».
У змінах, які були внесені наказом №262, що набирають чинності 4 травня, до захворювань, з якими військовозобовʼязаних вважатимуть повністю придатними, відносять:
- залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
- хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;
- хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;
- новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
- новоутворення з незначними порушеннями функцій;
- повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;
- хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
- стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;
- легкі психічні розлади з виходом в одужання;
- запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;
- хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
- гіпертонічна хвороба I стадії;
- хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
- артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.
Водночас до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:
- клінічно вилікуваним туберкульозом;
- хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
- хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
- зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;
- хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші;
- доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України оновило регламент роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Відтак, починаючи з 4 травня для військовозобов’язаних більше не буде статусу «обмежено придатний». Медкомісія після огляду військовозобов’язаного повинна буде дати два висновки: або придатний, або непридатний. Сама ж придатність до військової служби ділитиметься на категорії. Чоловіки у віці 18-60 років, які досі мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК впродовж наступних 10 місяців.