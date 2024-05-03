З 4 травня для військовозобов’язаних більше не буде статусу «обмежено придатний»
Міністерство оборони України внесло зміни у процедуру визначення придатності до військової служби. Відповідні зміни до указу №402, які набирають чинності від суботи, 4 травня було затверджено 27 квітня.
У змінах до наказу, що регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК), вказано, що чоловіки у віці 18-60 років, які досі мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК.
Медкомісія повинна буде дати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:
- придатні до служби;
- придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- тимчасово непридатні – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;
- тимчасово непридатні.
Пройти повторну ВЛК слід до 4 лютого 2025 року.
Відтак, майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).
У низці випадків формулювання «обмежено придатні» до служби за умов воєнного стану замінили на таке: «Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони». Таких людей можна буде мобілізувати до цих конкретних підрозділів.