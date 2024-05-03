Міністерство оборони України внесло зміни у процедуру визначення придатності до військової служби. Відповідні зміни до указу №402, які набирають чинності від суботи, 4 травня було затверджено 27 квітня.

У змінах до наказу, що регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК), вказано, що чоловіки у віці 18-60 років, які досі мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК.

Медкомісія повинна буде дати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

придатні до служби;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

тимчасово непридатні.

Пройти повторну ВЛК слід до 4 лютого 2025 року.

Відтак, майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).

У низці випадків формулювання «обмежено придатні» до служби за умов воєнного стану замінили на таке: «Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони». Таких людей можна буде мобілізувати до цих конкретних підрозділів.