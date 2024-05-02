Долучаючись до армії через ТЦК, людина може обрати – або бути мобілізованим до оголошення демобілізації, або службу за контрактом

Якщо ви хочете мобілізуватися до Збройних сил та самостійно обрати військову частину, підрозділ та спеціальність для служби в армії, зараз для цього існують кілька доступних та легальних способів. ZAXID.NET розповідає детальніше про них та які саме документи для цього потрібні.

Звернутися самостійно до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Якщо ви хочете служити за своєю спеціальністю, але вам не принципово потрапити до певного підрозділу, можна просто прийти в ТЦК. Проте, як уточнює сервісний портал Visit Ukraine, у цьому випадку ТЦК може все одно направити людину на перенавчання, якщо армії потрібні конкретні бійці, тож спеціальність добровольця не обов’язково врахують.Хоча у деяких містах у ТЦК працюють рекрутингові відділення, які займаються підбором місця служби для кандидата та його повним супроводом до приєднання до підрозділу.

Долучаючись до армії через ТЦК, людина може обрати – або бути мобілізованим до оголошення демобілізації, або службу за контрактом.

Звернутися до конкретного підрозділу

В залежності від конкретного підрозділу, умови звернення можуть відрізнятись. Деякі з них мають сторінки у соціальних мережах у яких можна знайти контактні номери, деякі мають власні сайти, а деякі – рекрутингові центри у містах. Наприклад, у Львові є рекрутингові центри НГУ «Азов», 3-ої окремої штурмової бригади, батальйону «Вовки Да Вінчі», 103-ої бригади ТРО, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Ще один варіант – отримати Рекомендаційний лист (так зване відношення або письмову згоду) від військової частини, де кандидат бажає проходити службу.

Знайти вакансію на платформах з пошуку роботи

Вакансії на конкретні спеціальності в певних підрозділах можна знайти на чотирьох платформах з пошуку роботи – Lobby X, Robota.ua, Work.ua, Olx Робота. Крім цього, відповідні вакансії також публікуються і на Єдиному державному порталі вакансій від служби зайнятості України.

Платформи з працевлаштування пропонують, як бойові, так і небойові посади, а також вакансії у Міністерстві оборони для чинних військовослужбовців.