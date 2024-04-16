За останній рік у Львові активно відкривають рекрутингові центри як альтернативу центрам комплектування та соціальної підтримки. Мобілізація через рекрутинговий центр є більш виваженою, в порівнянні з ТЦК, адже призовник має змогу сам обрати бригаду для служби.

ZAXID.NET розповідає, які рекрутингові центри працюють у Львові та де, а також які там умови мобілізації.

Центр рекрутингу української армії

Де: вул. Костя Левицького, 67.

Умови: У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Тут не вручають повісток, натомість можна обрати, в який спосіб долучитися до війська – за призовом чи за контрактом. Центр співпрацює з львівськими бригадами та вивчає їх потреби, тому на прохання призовника його можуть напряму сконтактувати з конкретною військовою частиною для подальшої мобілізації.

«Якщо все завершиться успішно, то ми контролюємо процес аж до успішного укладення контракту, а якщо ні – то ні, будемо шукати або іншу спеціальність, або ставити людину в резерв», – розповідають у центрі рекрутингу.

Після вибору бажаної посади військовозобов’язаний матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини. Після погодження кандидатури на певну вакансію, кандидата скерують у ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення, проходження необхідних процедур та медичного огляду, направлення на базову військову підготовку (1 місяць) та за потреби – на фахову підготовку. Після підготовки військовослужбовця скерують у частину для проходження військової служби.

Контакти: (032) 254 62 81, (032) 254 62 80.

НГУ «Азов»

Де: вул. Пекарська, 41.

Умови: Після заповнення анкети з добровольцем зв’яжеться представник кол-центру бригади, який уточнить необхідні деталі та визначить час та місце співбесіди (або запропонує пройти співбесіду онлайн). У зручний час потрібно прибути на співбесіду до рекрутингового центру, і якщо вона буде успішною, необхідно подати відповідні документи.

Після завершення співбесіди рекрутер повідомить коли буде відправка в частину. У визначений день необхідно прибути на збір рекрутів для відправки до військової частини, де призовник отримає базове речове забезпечення і підпише документи про проходження служби. Після оформлення на віськовозобов’язаного чекатиме базовий курс бойової підготовки, який триває орієнтовно 5 тижнів.

Військовослужбовці, які приєднуються до лав бригади по переводу, мають здати нормативи вхідного контролю. У разі нездачі нормативів, необхідно пройти базовий курс бойової підготовки (БКБП). Після завершення всього періоду БКБП на бійця чекатиме або продовження навчання, або вихід на бойове завдання.

Контакти: (073) 033 43 08, заповнити анкету онлайн можна за посиланням.

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ

Де: вул. Староєврейська, 7а.

Умови: Щоб долучитись до бригади, необхідно подати заявку онлайн, після чого кандидата запросять на співбесіду у рекрутинговий центр. Якщо вона буде успішною, боєць приєднується до програми «Тестового тижня», до якої включені тренування з фізпідготовки, тактики та ознайомлення з військовою справою. Інструктори бригади складають бійцю загальну характеристику та персональні рекомендації щодо подальшої служби.

Відповіді на найпопулярніші питання щодо відбору до 3 ОШБр можна знайти на сайті бригади.

Контакти: заповнити заявку можна за посиланням.

Львівська 103-тя бригада ТрО

Де: необхідно попередньо зателефонувати.

Умови: Центр насамперед призначений для впорядкування волонтерських ініціатив та запобіганню шахрайським зловживанням. На Facebook-сторінці Центру оголошують доброчинні збори і благодійні проекти. А кожен доброволець може сконтактувати з центром за номером телефону та розпочати службу в бригаді.

Контакти: (073) 103 3911.

Батальйон «Вовки Да Вінчі»

Де: пл. Ангелів, напроти Гарнізонного храму.

Умови: Батальйон шукає фізично та психологічно здорових людей, як із бойовим досвідом, так і без нього. Щоб долучитися до батальйону, потрібно заповнити заявку на сайті, після чого добровольця запросять на співбесіду та розкажуть про подальші етапи відбору.

Контакти: 0 800 400 403.

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила

Де: пл. князя Осмомисла, 9.

Умови: У бригаді є потреба закрити тилові і оперативні вакансії. Зокрема, потрібні оператори БПЛА, водії, медики й бійці, які готові зі зброєю виконувати завдання. З 2022 року 24 ОМБр виконує бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Наразі бригада працює на Горлівському та Бахмутському напрямках.

Контакти: (066) 837 83 54.