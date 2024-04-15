Цього літа в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного, в якому можна буде, зокрема, самостійно змінити військово-облікові дані без походу в ТЦК. Загалом запровадження е-кабінету має спростити весь процес мобілізації, зібравши на одній платформі всі дані про військовозобов’язаних.

ZAXID.NET розповідає, як працюватиме електронний кабінет та чи вручатимуть через нього повістки.

Що таке е-кабінет військовозобов’язаного

Згідно з законом, електронний кабінет створять на кожного військовозобов’язаного, незалежно від того, чи буде людина ним користуватися, чи ні. Зареєструватися там можна буде лише добровільно, це не є обов’язком для всіх. Внести свої дані в е-кабінеті зможуть як призовники, так і резервісти.

Е-кабінет стане фактично альтернативою візиту у ТЦК або ЦНАП, куди, згідно з новим законом про мобілізацію, впродовж двох місяців мають з’явитися всі військовозобов’язані, аби оновити свої військово-облікові дані.

Також кабінет має унормувати отримання військовими соціальних послуг та унеможливити корупцію та бюрократію, що існує на місцях. Військовозобов’язані також зможуть отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

Як він працюватиме

Е-кабінет має запрацювати з літа 2024 року. У базі даних реєстру Міноборони є персональні дані про всіх військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. База даних підтягуватиме ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту, а також службові дані, як-от інформацію про проходження служби, участь в бойових діях, військове звання.

Авторизація на сайті е-кабінету відбуватиметься через BankID або «Дія.Підпис». Призовник зможе самостійно оновити дані через кабінет, якщо їх достовірність підтвердить система, що пов’язана з іншими державними реєстрами.

Чи вручатимуть через е-кабінет повістки

Закон чітко регулює, що вручити повістку військовозобов’язаному можна лише особисто і за підписом призовника. Тому в електронному кабінеті повісток вручати не будуть. Як і раніше, вони будуть виключно паперовими.