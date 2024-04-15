Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності через 60 днів після того, як його підпише президент, усі чоловіки зобов’язані оновити військово-облікові дані в ТЦК, а частина з них має пройти медкомісію повторно.

ZAXID.NET пояснює, хто та коли має пройти повторну ВЛК та кого за її результатами можуть призвати на військову службу.

Які тепер будуть статуси призовників

Підписаний президентом закон №10313, що стосується забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, в Україні розрізняють п’ять статусів призовників:

непридатні до військової служби за винятком військового обліку;

непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;

тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах та установах.

Статус «обмежно придатний», який був раніше, взагалі скасували.

Коли й кому проходити повторну ВЛК

Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов’язані чоловіки впродовж 9 місяців мають стати на облік у ТЦК, а ті, хто вже стоїть на обліку, але має статус обмежено придатного до служби, повинен пройти повторну ВЛК. За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, цей процес розпочнеться вже з травня 2024 року.

Таким чином, чоловіки зі статусом обмежено придатний стануть або придатними, або взагалі не придатними до служби в ЗСУ.

Як відбуватиметься ВЛК

Сама процедура проходження медкомісії не зміниться. За її результатами члени комісії повинні надати додатковий висновок, які саме завдання мобілізований може виконувати, а також у яких військах служити чи не служити.