Верховна Рада підтримала новий закон про мобілізацію, що зокрема унормовує й мобілізацію жінок у мирний час та під час воєнного стану. Загалом жінкам дозволили мобілізуватись добровільно, втім зобовʼязали жінок деяких професій стати на обовʼязковий облік.

ZAXID.NET пояснює, що змінить новий закон про мобілізацію для жінок та кого можуть призвати.

Хто має стати на облік

Як і раніше, жінки, придатні до військової служби за станом здоров’я та віком і які мають відповідну освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов’язані стати на військовий облік. Ще з 1 жовтня 2023 року жінки цих спеціальностей мали прийти до ТЦК та СП і стати на облік. Ідеться про жінок-медиків – лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів віком від 18 до 60 років. Повний перелік спеціальностей можна переглянути за посиланням.

Жінки інших професій можуть стати на облік за бажанням. Зауважимо, що облік – це не призов на військову службу.

Чи всіх жінок-медиків мобілізують

Ні. Закон передбачає, що жінок, які стоять на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити до оборони держави у воєнний час виключно добровільно і за їх згоди.

Крім того, навіть у мирний час жінок можуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві тільки добровільно – за контрактом.

Водночас із 1 вересня 2025 року всі студентки медичних спеціальностей повинні будуть пройти базову військову підготовку при університетах та училищах. Така підготовка триватиме до трьох місяців.