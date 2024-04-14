Замість строкової служби закон про мобілізацію, який набуде чинності орієнтовно за два місяці, вводить поняття базової військової підготовки. Без неї, зокрема, військовозобовʼязаному можуть відмовити у роботі чи деяких послугах.

ZAXID.NET пояснює, що таке базова військова підготовка (БВП) та для чого вона потрібна.

Що таке БВП

За інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для тих, хто не проходив військову службу. БВП має підготувати кожну людину, здатну виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах. Вона надає первинні знання, уміння та навички, серед яких поводження зі зброєю та її застосування, дії на полі бою, надання домедичної та первинної психологічної допомоги тощо.

Де пройти БВП

Базову військову підготовку можна буде пройти під час навчання у виші або в тренувальних центрах ЗСУ. Деталі того, як має відбуватися ця підготовка, поки що невідомі, оскільки повний текст нового закону про мобілізацію ще не опублікований.

Хто має пройти базову військову підготовку

громадяни призовного віку;

військовозобов’язані;

резервісти;

інші категорії громадян за бажанням.

Коли БВП стане обовʼязковою

Базову військову підготовку запровадять із 1 вересня 2025 року. Згідно з законом, вона триватиме:

у мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка;

під час дії воєнного стану – до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

Чому необхідна БВП

Проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби буде обов’язковою умовою для працевлаштування на державну службу або в органи місцевого самоврядування.

Ті, хто не пройшов військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в прокуратурі чи поліції. За зверненням ТЦК, порушнику можуть заборонити виїзд за кордон, навіть якщо на це є законні підстави, вилучити водійські права чи заблокувати рахунки.