Андрій Квятковський очолить консульство Мексики у Львові

У Львові відкриють почесне консульство Мексики. Його очолить Андрій Квятковський – відомий український борець вільного стилю та засновник БФ «Родини Квятковських» Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як зазначив керівник області, Андрія Квятковського представив надзвичайний і повноважний посол Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес під час вого першого візиту на Львівщину.

«Ми вже встигли обговорили напрями для співпраці між Львівщиною та Мексикою, які мають найбільший потенціал. Йдеться про економічні, гуманітарні та культурні проєкти», – зазначив Максим Козицький.

Андрій Квятковський – український борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років.

За інформацією YouControl, 35-річний Андрій Квятковський є президентом створеного у 2022 році БФ «Родини Квятковських». У 2023 році за волонтерську діяльність він отримав президентську відзнаку «Золоте серце». Він одружений із донькою львівського бізнесмена-втікача Петра Димінського Анастасією.

Також Андрій Квятковський є одним з керівників приватної охоронної фірми «Ірбіс» та співвласником зареєстрованого два роки тому в Коломиї ТОВ «Тигр», що займається вирощуванням прядивних культур.

Нагадаємо, бізнесмен Петро Димінський переховується за кордоном, через звинувачення у смертельній ДТП, яка сталася у 2017 році.