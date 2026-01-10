Залізничники поступово зменшують час затримки поїздів

Через аномальні погодні умови в Україні понад десяток пасажирських поїздів курсують із затримками. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» вранці суботи, 10 січня.

У компанії зазначили, що поступово зменшують час затримки поїздів.

«Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіка – вони менші, за ті, що були попередньої доби», – ідеться в повідомленні.

Як курсуватимуть поїзди:

№ 219 Дніпро – Київ +3 години

№ 109/110 Івано-Франківськ – Херсон +2 години

№ 144 Рахів – Суми +1 година

№ 47/48 Чоп – Барвінкове +1 година

№ 706 Перемишль – Київ +1 година

№ 59/60 Чоп – Київ +1:30

№ 58/57 Ясіня – Київ +1 година

№ 6/5 Ясіня – Запоріжжя +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород – Полтава, Кременчук +1 година

№ 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30

№ 107/108 Солотвино – Київ +1 година

№ 177/178 Івано-Франківськ – Київ +2 години

№ 771 Київ – Хмельницький +1:30

№ 88/87 Запоріжжя – Ковель +1 година

Зазначається, що час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці».