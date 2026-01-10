«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів через негоду
Орієнтовний час затримки становить 1 – 3 години
Залізничники поступово зменшують час затримки поїздів
Через аномальні погодні умови в Україні понад десяток пасажирських поїздів курсують із затримками. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» вранці суботи, 10 січня.
У компанії зазначили, що поступово зменшують час затримки поїздів.
«Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіка – вони менші, за ті, що були попередньої доби», – ідеться в повідомленні.
Як курсуватимуть поїзди:
- № 219 Дніпро – Київ +3 години
- № 109/110 Івано-Франківськ – Херсон +2 години
- № 144 Рахів – Суми +1 година
- № 47/48 Чоп – Барвінкове +1 година
- № 706 Перемишль – Київ +1 година
- № 59/60 Чоп – Київ +1:30
- № 58/57 Ясіня – Київ +1 година
- № 6/5 Ясіня – Запоріжжя +1:30
- № 129/130-131/132 Ужгород – Полтава, Кременчук +1 година
- № 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30
- № 107/108 Солотвино – Київ +1 година
- № 177/178 Івано-Франківськ – Київ +2 години
- № 771 Київ – Хмельницький +1:30
- № 88/87 Запоріжжя – Ковель +1 година
Зазначається, що час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter