Через негоду на понад 5 годин затримуються поїзди західного сполучення
«Укрзалізниця» попередила про запізнення 24 приміських потягів та 18 далекого сполучення
До теми
Через заморозки та негоду понад 40 потягів, зокрема й ті, що рухаються до західних областей, суттєво затримуються. Деякі з рейсів запізнюються на понад 6 годин, повідомили у пʼятницю, 9 січня, у пресслужбі «Укрзалізниці».
За даними компанії, через сніг та ожеледь зафіксували обледеніння контактної мережі. Через це затримуються 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських.
Найбільші затримки – серед потягів, які рухаються на захід та із заходу України. Зокрема, йдеться про:
- №79/80 Львів — Дніпро (+6:42)
- №63/64 Перемишль — Харків (+6:17)
- №111/112 Львів — Ізюм (+6:17)
- №5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)
- №45/46 Харків — Ужгород (+5:45)
- №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)
- №41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)
«Прямо зараз оперативники “Укрзалізниці” розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом», – повідомили у пресслужбі компанії.
Із повним переліком поїздів, які рухаються із затримками, можна ознайомитися за посиланням.