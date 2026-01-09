Через заморозки та негоду понад 40 потягів, зокрема й ті, що рухаються до західних областей, суттєво затримуються. Деякі з рейсів запізнюються на понад 6 годин, повідомили у пʼятницю, 9 січня, у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними компанії, через сніг та ожеледь зафіксували обледеніння контактної мережі. Через це затримуються 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських.

Найбільші затримки – серед потягів, які рухаються на захід та із заходу України. Зокрема, йдеться про:

№79/80 Львів — Дніпро (+6:42)

№63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

№111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

№5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)

№45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

№61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

№41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

«Прямо зараз оперативники “Укрзалізниці” розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом», – повідомили у пресслужбі компанії.

Із повним переліком поїздів, які рухаються із затримками, можна ознайомитися за посиланням.