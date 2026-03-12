Наталія Серватяк обрана депутаткою Львівської райради у 2020 році

Поліцейські оголосили підозру депутатці Львівської районної ради від фракції «Слуга народу» 42-річній Наталії Серватяк за приховування майна на суму майже 3,2 млн грн. Зокрема, депутатка не задекларувала автомобілі Hummer H2 та Mercedes-Benz GLS.

Як повідомили у четвер, 12 березня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та прокуратурі Львівщини, депутатка Львівської районної ради умисно внесла до своєї декларації за 2022 рік неправдиві дані, які на майже 3,2 млн грн відрізнялися від фактичних.

«Так, вона не задекларувала нежитлове приміщення та два паркомісця. Окрім цього жінці на праві власності належали дві автівки – Hummer H2 та Mercedes-Benz GLS, проте у декларації їх наявність не була відображена взагалі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Депутатці повідомили про підозру в кримінальному провадженні за декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).

Правоохоронці не розголошують подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримала депутатка Львівської райради від фракції «Слуга народу» Наталія Серватяк.

42-річна Наталія Серватяк родом з Новояворівська. У 2020 році обрана депутаткою Львівської райради. За інформацією YouControl, шість років тому вона зареєстрована як ФОП, основна діяльність – комп’ютерне програмування. Має у власності будинок та приміщення на вул. Стрийській у Львові та дві земельні ділянки на Яворівщині.

На сьогодні Наталія Серватяк володіє позашляховиком GMC Hummer 2024 року випуску, який придбала у 2026 році. Вартість такої автівки на сайті продажу авто становить понад 100 тис. доларів. Також вона є власницею BMW X7 2022 року випуску, який придбала у 2024 році. Вартість такої автівки – близько 80-100 тис. доларів.

Чоловік депутатки Ігор Серватяк теж зареєстрований як ФОП у сфері програмування. Він володіє автомобілем Tesla Model S 2017 року випуску, а син – BMW X3 2019 року випуску.

Наприкінці січня цього року суд оштрафував Наталію Севратяк на 850 грн за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією – невчасне подання декларації за 2023 рік.