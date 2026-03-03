3 березня депутату повідомили про підозру за трьома статтями

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру депутату однієї з міських рад на Львівщині, який збрехав під час надання свідчень правоохоронцям та підробив договір позики. Про це 3 березня повідомила пресслужба НАБУ і САП.

Зазначається, що в межах кримінальної справи, яка стосується декларації іншого посадовця за 2024 рік, детективи НАБУ неодноразово допитували депутата однієї з міських рад Львівщини, оскільки він нібито надавав позику чиновнику.

Депутат свідчив, що нібито надавав позику й створив фейковий договір, який захист чиновника використовував як доказ. Крім цього, депутат вказав у декларації, що нібито справді надавав таку позику, а потім звернувся в суд про стягнення неіснуючого боргу.

Слідчі повідомили депутату про підозру за ч. 2 ст. 384 (введення в оману уповноваженого органу), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) і ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

Справу про незаконне збагачення посадовця, якому депутат нібито надавав позику, веде Вищий антикорупційний суд.