Для Єна Сомерголдера критики пророкували велике майбутнє в кіно. На початку 2000-х він перейшов від доволі успішної модельної карʼєри в телебачення й отримав низку впізнаваних ролей. А його Деймон Сальваторе зі «Щоденників вампіра» закріпив за ним статус секс-символа 2010-х. Утім перевершити цю роль він так і не зміг, а в останні роки взагалі відійшов від кіно. ZAXID.NET пропонує добірку серіалів із актором, за якими він точно запамʼятається глядачам.

«Загублені» (2004–2005)

Lost

У центрі сюжету – історія пасажирів авіалайнера, що зазнали катастрофи і опинилися на тропічному острові, повному загадок і таємниць. Сомерголдер зіграв Буна Карлайла – зведеного брата головної героїні, який намагався стати лідером серед «загублених». Саме ця роль зробила його впізнаваним у світі.

«Щоденники вампіра» (2009–2017)

The Vampire Diaries

Серіал розповідає історію двох братів-вампірів Стефана та Деймона Сальваторе, які через багато років повертаються у рідне місто Містик-Фоллс. Там вони зустрічають Елейну Ґілберт, яка дуже схожа на загублену кохану обох братів Кетрін. І тепер двоє братів починають війну за любов Елейни, а також усіх жителів маленького містечка.

«Вампірські війни» (2019)

V Wars

Доктор Лютер Свон, якого грає Сомерголдер, потрапляє в жахливу ситуацію, коли його найкращий друг Майкл Фейн перетворюється на жорстокого хижака, що харчується людською кровʼю. Все через те, що Фейн заразився невідомою хворобою. Вірус стрімко поширюється, перетворюючи все більше і більше людей в монстрів. Зрештою починається війна між людьми і «вампірами», в якій Свон відмовляється ставати на чию-небудь сторону.

«Мисливці за скарбами» (2008)

Lost City Raiders

У 2048 році глобальне потепління призвело до підняття рівня моря над більшістю міст. Джон Кубʼяк, разом із названими синами Джеком (Єн Сомерголдер) та ерудованим Томасом, займається рятувальним бізнесом. Але головним пріоритетом є таємний проєкт для кардинала Нового Ватикану Баттальї, про який навіть хлопці дізнаються лише тоді, коли він вбиває Джона. Це повернення фараонського скіпетра Собека, який, за легендою, керує рівнем моря. Безжальним суперником Кубʼяків у цьому полюванні за реліквією є супермагнат нерухомості Ніколас Філімінов, який також завербував колишню дівчину Джека, пообіцявши профінансувати її геологічні дослідження з контролю над морем.