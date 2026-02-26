Латиноамериканські актори вже давно перестали бути лише «екзотичним акцентом» у світовому кіно. Сьогодні їхні імена звучать на червоних доріжках найпрестижніших фестивалів і в титрах гучних прем’єр. ZAXID.NET розповідає про латиноамериканських акторів, яким вдалось підкорити Голлівуд.

Бенісіо дель Торо

Пуерто-риканський актор, який почав зніматися в телесеріалах іще наприкінці 1980-х. Успіх прийшов у 1995 році, після ролі Фреда Фенстера у фільмі «Звичайні підозрювані», а славу актора підкріпила і роль доктора Гонзо у фільмі «Страх і ненависть у Лас-Вегасі». У 2000 році він зіграв офіцера поліції в кримінальній драмі «Трафік», за яку отримав низку нагород, зокрема й «Оскар». Двічі грав головні ролі в фільмах Веса Андерсона: «Французький вісник» (2021) і «Фінікійська схема» (2025). У 2025 році зіграв інструктора з карате в чорній комедії Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».

Оскар Айзек

Гватемальсько-американський актор, який почав зніматися в кіно ще дитиною. У 2007 році він з’явився у популярному фільмі «Все перед її очима». Також зіграв у стрічках Робін Гуд (2010), «Драйв» (2011), «Зоряні війни» (2015), «Люди Х. Апокаліпсис» (2017). Широко відомим він став завдяки головній ролі у фільмі «Дюна» (2021) та серіалі «Сцени з подружнього життя» (2021).

Дієго Луна

Народився у Мексиці та вже з трьох років почав зніматися в кіно. Світову славу здобув після головної ролі у драмі «І твою маму теж» (2001). З 2016 року грає роль Кассіана Андора у медіафраншизі «Зоряні війни». У 2018-2020 роках грав головну роль наркобарона Мігеля Анхеля Фелікса Гальярдо у телесеріалі «Нарко: Мексика». У 2025 році виконав головну роль в драматичному мюзиклі «Поцілунок жінки-павука».

Гаель Гарсія Берналь

Походить із мексиканської родини акторів. Навчався акторської майстерності в Центральній школі сценічної мови і драматичного мистецтва в Лондоні і став першим мексиканцем, якого прийняли до цього престижного європейського вишу. Зіркою світового рівня Гаеля Гарсію Берналя зробили фільми мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту Amores perros (2000) та іспанця Альфонсо Куарона «І твою маму теж» (2001). Також успіх Берналю принесли ролі падре Амаро у фільмі «Таємниця батька Амаро» (2002), Ернесто Че Гевари в картинах «Че Гевара: Щоденники мотоцикліста» (2004) і «Куба Лібре» (2002). У 2010 році він знявся в ромкомі «Листи до Джульєтти» (2010).

Педро Паскаль

Народився в Чилі в сім’ї опозиціонерів, тому родина змушена була шукати прихисток у Данії, а згодом переїхала до США. Широко відомим як актор він став завдяки ролям у серіалах «Баффі – переможниця вампірів», «Гарна дружина» та «Батьківщина». Також він зіграв Оберина Мартелла у четвертому сезоні «Гри престолів». У 2021 році отримав головну роль в екранізації «Останніх з нас» на HBO, а в 2023 році зіграв одну з головних ролей у «Гладіаторі». Паскаль має величезний театральний досвід як актор та режисер.