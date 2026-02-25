Вони починали з теленовел у Мехіко чи модельних контрактів у Іспанії, а згодом опинилися на червоних доріжках Лос-Анджелеса. Латиноамериканські акторки не просто увійшли до Голлівуду – вони змінили його правила гри. Акторки латиноамериканського походження довели, що акцент може бути силою, а коріння – перевагою. ZAXID.NET пропонує пригадати, кому з латиноамериканок вдалось підкорити Голлівуд.

Сальма Гаєк

Компаньйонка Пенелопи Крус по фільму Бандитки (2006) народилася у Мексиці, і досі в її мові можна почути натяк на іспанський акцент. У кіно почала зніматися з кінця 80-х років. А відомою у всьому світі її зробили ролі у фільмах «Від заходу до світанку» (1996), «Дурні завжди поспішають» (1997), «Фріда» (2002), «Однокласники» (2010) та інші.

Дженніфер Лопес

Народилася в сімʼї вихідців із Пуерто-Рико. Із дитинства вона мріяла співати, але пробитись у музичну індустрію їй не вдавалось, тож спершу вона повʼязала своє життя з танцями, потім із кіно, завдяки якому і почала співочу карʼєру. Однак вона полюбилась глядачам саме як акторка, зокрема й завдяки низці ромкомів початку 2000-х, серед яких «Весільний переполох» (2001), «Покоївка з Мангеттену» (2002), «Якщо свекруха – монстр» (2005)

Ана де Армас

Кубино-іспанська акторка, яка після успіху на батьківщині та в Іспанії у 2014 році переїхала до Голлівуду і прославилася ролями у фільмах «Той, що біжить по лезу 2049» (2017), «Ножі наголо» (2019), «007: Не час помирати» (2021) та «Білявка» (2022).

Ріта Морено

Народилась у Пуерто-Рико й з 11 років брала участь у створенні іспаномовних версій американських фільмів. У 13 років Морено дебютувала у Бродвейському театрі. Найбільш відомими фільмами 1950-х за участю Морено були «Рибалка з Нового Орлеана» (Тіна) та «Співаючи під дощем» (Зельда Зандерс). У 1961 році вийшов фільм «Вестсайдська історія», в якому Ріта Морено зіграла роль Аніти. Цей фільм приніс акторці світову славу. Також вона з’явилась у адаптації фільму 2021 року.

Данія Рамірес

Домініканська акторка, відома глядачам популярними серіалами 2000-х «Герої» та «Антураж». Також вона зіграла Бланку в останньому сезоні кримінальної драми HBO «Клан Сопрано». Серед її ролей у кіно – Алекс Герреро у фільмі «Вона ненавидить мене» та Каллісто у повнометражному фільмі «Люди Ікс: Остання битва». З червня 2013 року до закриття в 2016 році вона грала Розі Фальта в «Підступних покоївках».