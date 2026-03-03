Вирок виніс Дарницький районний суд Києва

У Києві суд призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна 39-річному громадянину Росії за розбійний напад на українського військовослужбовця. Про це повідомила Київська міська прокуратура у вівторок, 3 березня.

Як встановив суд, у березні 2023 року на Харківському шосе двоє чоловіків напали на військового з метою пограбування. Зловмисники побили потерпілого до втрати свідомості та забрали його особисті речі – телефон, годинник і гаманець. Коли чоловік почав приходити до тями, нападники повернулися та знову жорстоко побили його ногами по голові.

Потерпілим виявився 36-річний військовослужбовець мобільно-вогневої групи, яка збиває дрони-камікадзе типу Shahed-136 над столицею.

За даними слідства, один із нападників – 39-річний громадянин Російської Федерації, який лише за два місяці до скоєння злочину звільнився з місць позбавлення волі, де провів понад 20 років. Його спільник помер до винесення вироку через вживання наркотиків.

