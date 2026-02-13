В суді вони визнали провину

Теребовлянський районний суд виніс вирок шістьом військовим, які восени 2025 року у Тернополі та околицях викрадали чоловіків мобілізаційного віку та вимагали від них гроші, щоб відпустити додому.

Про затримання шістьох чинних військових, які займалися рекетом на території Тернопільській області поліція повідомила 15 жовтня 2025 року. За даними правоохоронців, зловмисників підозрювали у кількох злочинах: вони вивозили своїх жертв за межі міста, били їх та вимагали гроші або цінне майно. Серед потерпілих були чинні військові, зокрема й ті, що проходили реабілітацію після поранень.

«Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час розслідування правоохоронцям вдалося зібрати докази того, що військові вчинили злочини щодо трьох жителів Тернопільщини. Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 3 лютого. Перший напад вони здійснили 4 жовтня 2025 року на вул. Чумацькій. Четверо з обвинувачених перебували в автомобілі Opel Vivaro. Разом з ними знаходився і потерпілий.

«Обвинувачені здійснили напад на незнайомого їм чоловіка та висунули вимогу передачі їм 50 тис. грн, але потерпілий повідомив, що грошей не має. Після чого один з обвинувачених схопив його за шию та наніс 10 ударів правою рукою в область грудей, а потім ліктем правої руки наніс ще 5 ударів. Після цього вони поїхли до банкомату. Там один з обвинувачених дістав предмет, візуально схожий на пістолет, який приставив до спини чоловіка і, погрожуючи його застосувати, забрав банківську карту, а потерпілий сказав пароль», – йдеться у вироку суду.

У суді всі шість обвинувачених визнали провину. Суддя Анна Мельник призначила п’ятьом військовим покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Один з обвинувачених отримав шість років позбавлення волі. Також кожен обвинувачений має сплатити від 2 до 3 тис. гр за судові витрати. На вирок можна подати апеляційну скаргу.